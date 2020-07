'Sanità, Riccardi fa finta di non capire'

"L’assessore Riccardi continua a far finta di non capire e in questo modo omette di dare risposte chiare sulle tante, troppe criticità del sistema sanitario regionale". Cgil, Cisl, Uil Fvg – a margine della manifestazione a Trieste - non ci stanno: “Chi si sottrae al confronto non siamo certo noi”, replicano seccamente alle affermazioni dell’assessore, "non fosse altro per il fatto che è da oltre due mesi che chiediamo un incontro per discutere dei problemi del Servizio Sanitario Regionale".

"Che, a differenza di quanto pensa e sostiene Riccardi, non riguardano soltanto i legittimi e doverosi premi ai lavoratori, i veri eroi durante la pandemia, ma anche molte altre situazioni. Se la partita dei premi va affrontata con le categorie sindacali della funzione pubblica, è con le confederazioni di Cgil, Cisl, Uil Fvg che l’assessore deve confrontarsi ed è quel confronto che Riccardi sta evitando. Se una risposta in tal senso non ci sarà, andremo avanti con la mobilitazione perché la sanità resta prioritaria e bene comune di tutti i cittadini che meritano risposte", si legge nella nota.

"Tra quelle che si sollecitano, ci sono le risposte che riguardano le liste d’attesa, aggravate da tempi insostenibili, già prima del lockdown e ancor di più dopo; la prevenzione che manca di chiarezza rispetto ai servizi necessari per contenere l’evolversi del virus (così, ad esempio, i tamponi e la somministrazione dell’eventuale vaccino), e garantire il controllo della piena applicazione delle procedure anti-Covid all’interno delle aziende, nelle strutture protette e in quelle scolastiche; la partita dei servizi territoriali da potenziare per garantire sia il controllo dei positivi in quarantena, sia l’attività ordinaria legata alla domiciliarità, prevedendo anche la piena accessibilità agli studi medici di medicina generale; c’è l’urgenza di regolamentare le case di riposo e di definire un piano di emergenza nel caso il Covid dovesse ripresentarsi con forza; c’è, infine, la questione del personale che attende diverse risposte, a partire da quale e quanto personale l’Assessore ritiene di impiegare per dare una risposta efficiente ai cittadini, in quali settori e dove si dovrà investire con un impiego maggiore dei professionisti, senza contare l’incomprensibilità di penalizzare i lavoratori a termine e somministrati che hanno lavorato nei reparti Covid, come sta succedendo a Pordenone".

Domani, venerdì 24 luglio, a Pordenone, Cgil, Cisl e Uil scenderanno in piazza per lo sciopero proclamato, con presidio dalle 10 alle 12.30 in piazza del Portello.