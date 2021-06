'Sanitari non vaccinati, puntiamo al convincimento più che al licenziamento'

Il governatore del Fvg e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ospite ai microfoni di The Breakfast Club su Radio Capital, questa mattina è tornato a parlare della campagna vaccinale. “Per la seconda dose in vacanza, credo dobbiamo distinguere tra chi soggiorna in un’altra Regione per pochi giochi – e in questo caso credo sia utile giocare sulle tempistiche della seconda dose - e chi per più tempo o torna a casa se lavora fuori, in questo caso si può ipotizzare il vaccino in un altro territorio. Ma se si dà un servizio bisogna garantirlo. E in una località dove nell’arco di poche settimane si concentrano milioni di persone è molto difficile. Quindi va studiato bene perché tutti possano ricevere l’inoculazione”, ha detto Fedriga.

In merito ai sanitari non vaccinati, “in Fvg rispettiamo la normativa nazionale: prima c’è la segnalazione e la richiesta di vaccinarsi, poi l’eventuale spostamento ad altra mansione. Io penso dobbiamo puntare sulla strada del convincimento, più che del licenziamento. I sanitari, ma anche i cittadini in generale, devono capire l’importanza di tutelarsi. Una piccola parte non si vuole vaccinare, ma poi ci sono persone spaventate, anche per le cose che si leggono sui social. Quindi, dobbiamo fugare i dubbi delle fake news con la verità della scienza”, prosegue Fedriga.

“Per i più giovani, abbiamo registrato lo stesso fenomeno degli altri target. Nei primi giorni c’è stata una grandissima adesione, superiore alle aspettative, poi c’è stato un calo. Noi abbiamo fatto la scelta di usare Pfizer e Moderna per tutti gli Under 60. È un consiglio, non un obbligo, ma noi seguiamo le indicazioni. In Fvg abbiamo puntato sulla programmazione e non sugli Open Day, ma ogni territorio si gestisce rispetto alla risposta dei cittadini. Qui abbiamo iniziato a mettere da parte AstraZeneca per garantire le seconde dosi…”.

“Sulle discoteche – ricorda il Presidente delle Regioni – abbiamo avanzato già una proposta, condivisa dalla Conferenza, ovvero di usare il green pass, anche per incentivare la campagna vaccinale. Il ritorno alla normalità, che è possibile, deve essere accompagnato dalla vaccinazione: basta vedere i numeri di Israele dove, a differenza della Gran Bretagna, hanno fatto tante doppie dosi”.

Sulla politica, Fedriga ha sottolineato che “da governatore e Presidente della Conferenza delle Regioni, con il Governo Draghi mi sento più ascoltato. C’è stato un netto cambio di passo sul Recovery Plan. Dall’altro lato, bisogna riconoscere che sulla campagna vaccinale il Commissario sta facendo un buon lavoro, ma c’è stato un grande sforzo delle Regioni. Chi organizza Hub e fa i vaccini, usando il proprio personale sanitario, sono le Regioni. Tutta la parte dove c’è da rimboccarsi le maniche l’hanno fatta le Regioni e questo va riconosciuto”.

In merito all’altro tema caldo, quello della federazione di Centrodestra, Fedriga sottolinea: “Credo sia utile trovare maggiori spunti di unità e dare vita a una coalizione ancora più compatta. Più chiarezza è anche quello che chiedono i cittadini rispetto alla frammentazione delle forze politiche. Quando si va a votare è giusto che si sappia poi chi governa. E in questi ultimi anni il mandato degli elettori, e lo dico da cittadino, non è sempre stato rispettato…”.