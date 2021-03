'Sanremo, indegne e ingiuste le critiche ad Alessia Bonari'

“Le offese nei confronti di Alessia Bonari sono indegne e ingiuste. E ancor più grave è se a firmarle sono veramente state colleghe e colleghi dell’infermiera. La sua presenza sul palco di Sanremo, infatti, è un minimo ma doveroso riconoscimento simbolico per una categoria, quella degli infermieri, da un anno in prima fila nella lotta al Covid. E allo stesso tempo un’opportunità per sensibilizzare la popolazione e invitarla alla cautela. Non è il momento delle invidie e delle gelosie, ma dell’unità d’intenti, soprattutto tra chi, come gli infermieri, i medici, i volontari, gli operatori socio-sanitari, in questi drammatici mesi ha dimostrato dedizione, professionalità e passione”. Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli commentando le parole offensive nei confronti dell'infermiera Alessia Bonari pubblicati sui social dopo la sua intervista sul palco di Sanremo.