'Sappada, i ritardi sull'acquisizione degli impianti danneggia il comparto'

“La situazione del turismo a Sappada, nonostante le rassicurazioni, è fuori controllo. Le mancate promesse di acquisizione degli impianti sciistici creeranno difficoltà al territorio, vanificando gli investimenti programmati”. Lo affermano i consiglieri regionali del Pd, Sergio Bolzonello e Franco Iacop che attraverso un’interrogazione chiedono alla Giunta regionale di chiarire in Consiglio la situazione degli investimenti sul polo turistico di Sappada.

“A ridosso della stagione invernale, sulla quale quasi certamente peserà la crisi pandemica, a fronte delle delibera della Giunta del 2019 che dava il via libera all’acquisizione degli impianti da parte di PromoturismoFvg, assistiamo a un rimpallo di responsabilità che rischia di mettere in difficoltà il comparto e di gettare al vento gli importanti investimenti in programma, con ripercussioni negative per l’intero territorio”.