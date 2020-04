'Sbagliato non riaprire tutto subito'

"In questo periodo ho cercato di evitare le polemiche, in particolare quelle politiche perché le nostre energie devono essere concentrate sugli interventi contro il Covid-19", commenta il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Non lo farò neppure questa volta anche se sono molto preoccupato, deluso e infastidito dalla poca lungimiranza e dalla mancanza di una vera strategia da parte del Governo: interi settori sono in ginocchio e anziché predisporre un piano immediato di riapertura, pur con prescrizioni ferree si preferisce rinviare tutto sine die. Che grave errore".

"C'è gente disperata, in particolare negozianti, esercenti, artigiani, operatori dei servizi alla persona che mi chiamano angosciati, alcuni piangendo. Hanno fatto investimenti, mutui e spesso hanno anche personale ma non hanno più un soldo e da due mesi non incassano un euro. Poi ci sono le famiglie con bambini che non sanno a chi lasciarli, mentre il Comune sarebbe pronto a far partire i mini centri estivi se il governo li autorizzasse", prosegue Ziberna.

"A tutte queste persone voglio esprimere non solo la mia vicinanza, che da sola serve a poco, ma voglio assicurare la totale disponibilità ad aiutarle, in qualsiasi forma, in attesa di nuove e migliori disposizioni. Vi prego, non cediamo alla disperazione. Chi può riaprire, anche se solo per asporto, lo faccia. Come abbiamo fatto per le consegne a domicilio, nei prossimi giorni vi indicheremo come promuovere l'attività anche sul portale del Comune. Per qualsiasi problema, e mi rivolgo a tutti, telefonate al numero 0481/383377. Ma scrivete anche al sottoscritto. Insieme ne verremo fuori. Dobbiamo ripartire, anche col freno a mano tirato. Dobbiamo ripartire. Ci sentiamo questa sera per alcune novità e per l'ultimo aggiornamento", conclude Ziberna.