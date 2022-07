'Sbloccare il nuovo ponte sul fiume Meduna'

"L'aumento dei costi delle materie prime e l'incapacità del Comune di Pordenone stanno bloccando la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Meduna, a Pordenone. La necessità e importanza di quest'opera è sotto gli occhi di tutti, proprio per l'ostacolo alla circolazione che si registra lungo la Pontebbana. Tra le pieghe di un assestamento di bilancio senza precedenti, ben 720 milioni, la Regione dia un segnale di attenzione verso il territorio pordenonese e trovi i dieci milioni che mancano per costruire il nuovo ponte e individui celermente una idonea stazione appaltante". A chiederlo è il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd).

"Ricordiamo ancora i manifesti affissi dalla Lega durante la campagna elettorale dello scorso anno, attraverso i quali il presidente Fedriga dava l’attesa opera per “fatta”. Ma la realtà e la propaganda spesso non viaggiano alla stessa velocità. In realtà il raddoppio della strategica infrastruttura è fermo ormai da più di un anno, non solo per l’aumentato costo delle materie prime ma anche per le difficoltà del Comune di Pordenone a svolgere le competenze chieste e ottenute".

"Dopo un primo contributo all'amministrazione locale di 23 milioni di euro con la legge regionale di stabilità 2021 approvata nel dicembre del 2020, infatti, il sindaco Ciriani e l’assessore Amirante, non hanno tempestivamente comunicato alla direzione centrale Infrastrutture la relazione con il quadro economico dell’intervento bloccando il trasferimento dei fondi nelle casse del Municipio".

"Solo dopo un nostro accesso agli atti, invece, hanno formalmente comunicato alla Regione di non riuscire a eseguire compiutamente le procedure espropriative, invocando quindi aiuto per trovare un'idonea stazione appaltante. L'aver tenute ferme le risorse per un anno e mezzo, oltre ad aver dato un pessimo esempio di amministrazione, ha eroso il potere di acquisto. Ora, dopo aver ignorato le nostre precedenti richieste di rimpinguare i finanziamenti (come sarebbe stato possibile fare già in occasione della legge di stabilità 2022) il centrodestra regionale dia un concreto segnale di attenzione a un territorio che merita risposte anche sul versante della modernizzazione infrastrutturale".