'Scadenza Imu, va alleggerito il peso sugli emigrati'

È tempo di pagamento dell’Imu e per molti nostri emigrati questo appuntamento genera un forte senso d'ingiustizia. Infatti, la casa lasciata per trasferirsi all’estero per lavoro o quella ereditata, che molto spesso è vecchia e difficilmente vendibile, è tassata col massimo dell’aliquota. In pratica, per esempio, l’imposta non distingue tra chi ha mantenuto le proprie radici qui in qualche vallata carnica e il ricco industriale straniero che ha comprato una delle sue case per le vacanze a Portopiccolo o a Grado.

A puntare il faro su questo ci ha pensato l’Associazione dei revisori dei conti (Ancrel) del Friuli Venezia Giulia. Gli iscritti all’anagrafe dei residenti all’estero (Aire) sono attualmente una parte consistente della popolazione regionale: ben 188.731. Non mancano casi estremi, come quello del piccolo comune di Drenchia che ha più residenti all’estero (221) di quelli nel suo territorio (102), ma anche Tramonti di Sotto segue a ruota con 420 all’estero e 287 in patria. Ma tra le grandi città italiane, è Trieste ad avere il peso maggiore, con il 15,6% della popolazione residente all’estero.

“Il concetto di base dell’imposta era (ed è) che il possesso di un secondo immobile rappresenta un indicatore di ricchezza da ricondurre a tassazione – spiega Lorenzo Clarich consigliere di Ancrel Fvg - se magari negli anni passati poteva anche essere così, oggi ci sono casistiche che meriterebbero una maggiore sensibilità amministrativa e un diverso trattamento normativo. Mi riferisco, ad esempio, al caso di un lavoratore espatriato che magari ha ricevuto in eredità un vecchio immobile di famiglia difficilmente realizzabile sul mercato immobiliare che però continua a essere imponibile ai fini Imu per cifre anche rilevanti. E si tratta di una casistica che sarà sempre più frequente visto che alla emigrazione storica in questi anni si sta sommando un flusso di lavoratori, anche ad alta professionalità, che sempre più spesso colgono le opportunità occupazionali all’estero”.

La soluzione strutturale secondo i revisori dei conti deve essere discussa e presa a livello statale, modificando la modalità di valutazione degli immobili, che oggi si basa sulla rendita catastale e che andrebbe pian piano sostituita da valori più vicini a quelli del libero mercato e dunque più equi. Per abolire l’Imu andrebbe invece fatto un ragionamento ad ampio respiro sulla finanza degli enti locali ricordando che tale tributo nel 2019 valeva circa il 42% delle entrate correnti tributarie per il Comune di Trieste, il 63% per il Comune di Udine, il 50% per quello di Gorizia e il 65% per il Comune di Pordenone.

“Quello che al momento possono fare i proprietari – continua Clarich – è togliere dall’imposizione gli immobili dati in comodato gratuito al Comune per l’esercizio dei compiti istituzionali, oppure per usi culturali aperti al pubblico (musei, biblioteche, archivi, cineteche, parchi), come anche i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Le amministrazioni comunali, infine, possono fare la loro parte agendo sulle aliquote Imu di propria competenza”.