'Scarsa attenzione alle nostre istanze'

Un plauso deciso nei confronti della legge per il sostegno al tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa), varata all'unanimità con un'espressione di voto favorevole anche da parte del M5S. Ma, per contro, anche un forte dissenso da parte del Gruppo consiliare regionale pentastellato a causa di quella che giudica come una scarsa apertura nei confronti delle proprie istanze, avanzate in aula nel corso dell'anno. Per il 2022, invece, sarà necessario sfruttare in maniera oculata e perfettamente pianificata le risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Questi i temi principali sottolineati nell'analisi di fine anno dal capogruppo del M5S in Consiglio regionale, Cristian Sergo.

"Come provvedimento più significativo approvato dall'Aula nel 2021, vince a mani basse SviluppoImpresa - esordisce l'esponente pentastellato - che anche noi abbiamo condiviso, insieme a tutti gli altri colleghi, per realizzare un riordino delle misure delle attività produttive. Invece di fare tanti bandi a pioggia, comunque, sarebbe molto meglio abbattere prima la pressione fiscale nei confronti delle imprese".

Un forte disappunto, aggiunge Sergo, deriva invece dal fatto che "se nel 2020 il Consiglio regionale, per fronteggiare l'epidemia e la pandemia da Covid, spesso e volentieri si era trovato unito nelle votazioni di alcuni provvedimenti e anche riguardo i contributi dati ai soggetti in difficoltà, nel 2021 questa spinta è venuta meno, facendo purtroppo emergere le differenze tra le varie posizioni. Anche quando abbiamo cercato possibili convergenze nell'ambito di battaglie persino comuni rispetto i programmi elettorali, ci siamo visti sbattere molto simpaticamente la porta in faccia".

"Non abbiamo visto approvare nessuna delle nostre proposte di legge - ribadisce - e nemmeno chissà quanti emendamenti. Ciò vuol dire che c'è stata scarsa apertura da parte della Maggioranza verso le proposte del nostro Gruppo. Questo è un grande rammarico insieme, come accaduto anche in occasione dell'ultima legge di bilancio, a quello di non essere riusciti a far rispettare al Centrodestra le promesse elettorali che aveva fatto ai suoi elettori su temi a noi stessi molto cari: come l'abbattimento dell'Irap o il Trasporto pubblico locale (Tpl) degli studenti che, da sempre, sono anche battaglie proprie del Movimento 5 Stelle".

Per quanto concerne il futuro, il capogruppo del M5S anticipa che "continueremo a portare avanti le nostre lotte nella speranza di poter almeno discutere, se non addirittura di veder approvate, le nostre pdl che dedicano spesso un'attenzione particolare al sociale e alle famiglie che stanno subendo più di altri gli effetti della pandemia mondiale. Inoltre, un nostro fermo obiettivo rimarrà anche quello di verificare che le risorse del Pnrr vengano spese non solo nei termini previsti dall'Europa, ma anche secondo le finalità richieste. Ossia, orientandole verso uno sviluppo effettivamente sostenibile e non solo su progetti pensati ben prima della pandemia che, altresì, stanno per essere realizzati utilizzando i fondi del Pnrr".