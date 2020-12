'Scende l'Iva per i Marina Resort, grande vittoria del Fvg'

"L'Iva per i 'marina resort' scende dal 22 al 10%. Soddisfazione per l'approvazione del nostro emendamento alla Manovra, a mia prima firma e che riporta anche i servizi legati all'ormeggio delle imbarcazioni nel regime agevolato", commenta la deputata friulana in commissione Bilancio e capodipartimento Ambiente della Lega, Vannia Gava.

"Soppressa dunque la norma deleteria contenuta nel decreto Agosto, che di fatto costringeva gli operatori a ritoccare i listini in un momento così difficile per il mercato nautico del Friuli Venezia Giulia, favorendo così una nuova migrazione delle imbarcazioni verso i porti turistici della Slovenia e Croazia con conseguenze negative su fatturati, imposte, indotto e posti di lavoro nella nostra Regione", conclude Gava.