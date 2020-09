'Sciopero a scuola? Ragioni valide, ma scelta sciagurata'

Il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Basso interviene in merito al paventato sciopero della scuola: "La decisione di proclamare uno sciopero all'inizio dell'anno scolastico, dopo l'interruzione didattica avvenuta a causa delle elezioni (scongiurata a macchia di leopardo grazie all'intervento dei sindaci) è una scelta sciagurata, fuori dai tempi, anacronistica e soprattutto giustizialista nei confronti delle famiglie e degli studenti".

"Dopo mesi d'interruzione per il covid, la scuola faticosamente sta cercando di ripartire. Anche soltanto pensare di poterla chiudere per rivendicare diritti sicuramente validi e riconosciuti non è accettabile. La scuola deve trovare più ampi margini di tutela degli studenti entro la cornice dei sevizi minimi essenziali. Comprendo e riconosco fortemente le ragioni dei precari e anche le ragioni stesse di questo sciopero ma non è la strada da seguire. Si tratta di una questione di civiltà".

"A questo punto è ulteriormente differibile un ragionamento sulla regionalizzazione dell'ufficio scolastico regionale? L'attuale assetto sta dando risposte efficaci al nostro sistema scolastico? La risposta è no: per mancanza di personale, per assenza di organizzazione, per distanza da una scuola che ha bisogno di concretezza e risposte sul territorio, per inadeguatezza ai tempi e alle urgenze di funzionari che rispondono a un Ministero (e a un Ministro) che non conosce lo stato della scuola del Fvg e le grandi opportunità che l’intero sistema potrebbe avere per far crescere questo territorio", conclude Basso.