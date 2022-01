'Scontri dopo la morte di Lorenzo, chiederemo risposte'

La vicenda di Lorenzo Parelli, il ragazzo di 18 anni morto nell’ultimo giorno di stage in un’azienda di Lauzacco, resta al centro dell’attenzione politica nazionale.

Ne ha parlato oggi il segretario del Pd, Enrico Letta, a Mezz’ora in più su Rai 3 facendo riferimento agli scontri di venerdì mattina a Torino tra studenti e forze dell’ordine in occasione delle manifestazioni di protesta dopo la morte di Lorenzo.

“Sulla questione di ordine pubblico – ha detto Letta - chiediamo che siano date risposte. Questa è una vicenda molto grave, l'abbiamo già chiesto e lo chiederemo ancora".

Gli studenti intanto si preparano a scendere di nuovo in piazza, venerdì 4 febbraio, in varie città d’Italia, in particolare a Torino.