'Scuola, 17,5 milioni per il Fvg'

“E' stato dato il via all'assegnazione di 855 milioni di euro per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado. Di questi, oltre 17 milioni e mezzo sono per il Friuli Venezia Giulia”. Lo rende noto la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, dopo che l'apposito decreto interministeriale è stato controfirmato dal ministro dell'Economia e Finanze Roberto Gualtieri e che il Miur ha annunciato che i 104 Enti Locali finanziati con questo stanziamento, nella giornata di domani riceveranno la comunicazione con gli importi disponibili per gli interventi.

“Non era scontato che queste risorse arrivassero in regione perché – precisa la parlamentare – con la costituzione degli Enti di decentramento regionale (Edr), che sono articolazioni della Regione, è venuto a mancare un soggetto di riferimento territoriale con competenza sull'edilizia scolastica cui indirizzare i fondi. Abbiamo inserito un apposito emendamento e risolto il problema”.

Nel riparto, su un totale di 17.578.397,64 milioni di euro, 7 milioni 405mila 667 euro andranno all'Edr di Udine, 4 milioni 287mila 520 a quello di Pordenone, 3 milioni 159mila 873 a Trieste, 2 milioni 725mila 336 euro a quello di Gorizia.

“La legge di conversione del decreto Agosto appena approvata anche alla Camera – aggiunge Serracchiani - stanzia risorse aggiuntive per garantire la ripresa in sicurezza delle lezioni nelle scuole italiane. In particolare, il Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 presso il Miur viene aumentato di 400 milioni di euro nel 2020 e di altri 600 milioni nel 2021”.