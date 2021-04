'Scuola, a settembre rischiamo un rientro senza docenti'

"Qualcuno lancia appelli contro sanatorie che nessuno chiede, per gettare discredito su qualsiasi norma mirata al superamento del precariato nella scuola, che penalizza soprattutto gli studenti. Qualcuno che un tempo strillava "onestà!"...". Così su Facebook il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama.

"Ci avviamo - spiega Pittoni - a superare i 230 mila posti assegnati a supplenza, un impegno di mesi delle strutture territoriali per trovare i sostituti. Servono tre cose per cominciare invece il prossimo anno scolastico con tutti i docenti titolari in cattedra, che poi è un diritto assoluto degli studenti: coprire con procedura straordinaria almeno 60.000 posti vacanti e disponibili, che almeno 50.000 posti di sostegno in deroga siano convertiti in organico di diritto e che almeno 10.000 posti attivati in organico di fatto per sopperire a varie finalità (incremento del tempo pieno, istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia, attivazione di corsi serali, sdoppiamento delle classi numerose, scuola in carcere e in ospedale...) diventino posti di potenziamento dell'organico".

"I pannicelli caldi suggeriti dal M5s evidenziano, al contrario, l'intenzione di confermare la linea che quest'anno ha portato un'ulteriore riduzione degli insegnanti titolari, con conseguente aumento - conclude Pittoni - di supplenti e classi pollaio...".