'Scuola, ancora pochi giorni per le stabilizzazioni'

"Meno di due settimane e scadranno i termini per limitare i danni già evidenti delle mancate assunzioni nella scuola (dopo si potrà intervenire solo per il prossimo anno scolastico). In base al Testo Unico (decr. leg.vo 297/94) art. 461, con decreto immediatamente esecutivo è infatti ancora possibile attivare il maxi piano di stabilizzazione degli insegnanti per titoli e servizio che abbiamo proposto a marzo per disporre in tempo utile dell'organico necessario al regolare avvio dell'attuale anno scolastico. La decisione, tutta politica, dipende dal duo Conte-Azzolina e da una maggioranza M5s, Pd, Iv, Leu finora sordi ai problemi concreti dell'istruzione". Lo ha detto il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vice presidente della commissione Cultura a palazzo Madama, in occasione della tre giorni leghista a Catania.