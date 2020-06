'Scuola, aprire una fase nuova, in presenza'

"Dobbiamo aprire in fretta una nuova fase per la scuola. La didattica a distanza ha tamponato l'emergenza, ma ha anche spesso accentuato diseguaglianze e fragilità, e in ogni caso la scuola è fatta di presenza, socializzazione e condivisione. La salute è al primo posto ma spero proprio che non avremo bisogno del plexiglass". Lo afferma i segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, nel giorno dell'approvazione del dl scuola.

"Approvato il decreto nonostante il centrodestra ne abbia fatto un campo di battaglia propagandistico, ora - indica il segretario dem - servono le linee guida, e come Partito democratico chiediamo di averle al più presto. Intanto la Regione inizi a integrare le risorse statali per i nostri Comuni, i centri estivi e metta un nuovo impegno sull’edilizia scolastica".

"Bisogna prendere in fretta delle decisioni - continua Shaurli - su organici, orari di ingresso e uscita che permettano di evitare assembramenti, sul trasporto scolastico e sulle mense, e in questo ambito autonomia e comunità locali hanno già da subito un ruolo rilevante. La viceministra Ascani avrà incontri bilaterali informali con Regioni, Uffici scolastici regionali e rappresentanze regionali di Anci per approfondire le esigenze e gestire insieme le criticità".