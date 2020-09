'Scuola, Azzolina dichiara guerra ai precari'

"Nei fatti il concorso ordinario annunciato da Azzolina si sta rivelando una delle tante scorrettezze del ministro per mettere fuorigioco i docenti precari", dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vice presidente della commissione Cultura a palazzo Madama.

"Non si spiega altrimenti il modo in cui Azzolina ha impostato la chiamata veloce da regioni diverse da quella scelta dagli interessati: la cosiddetta call veloce (operazione, peraltro, rivelatasi fallimentare per le assunzioni) così come costruita è stata un'autentica presa in giro. Logica avrebbe voluto, infatti, che fosse attuata su tutti i posti disponibili dopo la mobilità e le nomine in ruolo di ciascuna regione/provincia; se invece dal novero di tali posti vanno detratti quelli messi a concorso, è chiaro che ovunque rimane ben poco".

"Ci chiediamo a questo punto quanto convenga a Pd, Iv e Leu, alleati dei grillini, continuare a coprire una guerra tanto sporca contro i precari, che pure in questi anni hanno fornito un contributo fondamentale per tenere in piedi il sistema scolastico...", conclude Pittoni.