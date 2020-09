'Scuola, bene lo sblocco dei fondi per le paritarie'

"Un ottimo risultato raggiunto che permetterà agli istituti paritari di ripartire e di affrontare il nuovo anno scolastico che inizia a giorni. Il lavoro svolto dalla viceministra Ascani in collaborazione con il Mef è stato concreto ed efficace, una risposta a tante famiglie che scelgono di avvalersi di un diritto costituzionalmente garantito e a lavoratori che devono essere tutelati come gli altri". La presidente della commissione Lavoro alla Camera Debora Serracchiani e la senatrice Tatjana Rojc, entrambe del Pd, esprimono la loro soddisfazione per l'annuncio, fatto dalla viceministra all'istruzione Anna Ascani, della variazione di bilancio che sblocca i fondi già stanziati per le scuole paritarie.

"Dal voto in commissione Bilancio alla Camera alle recentissime iniziative dei senatori dem fino all'azione definitiva dell'Esecutivo - aggiungono le due parlamentari dem - il Pd si è fatto carico in tutte le sedi di una questione che doveva assolutamente trovare soluzione. Rimangono aperti problemi ma li affrontiamo tutti assieme con la stessa determinazione".