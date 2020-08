'Scuola, contattare le compagnie private di pullman'

“Inaccettabile che il 22 agosto non sia stato fatto nulla per assicurare il trasporto scolastico. Ancor più inaccettabile se si pensa che il 4 giugno scorso la Camera approvò un mio ordine del giorno che impegnava il Governo a supportare comuni, province e regioni nel reperimento di spazi da adibire ad aule e a garantire le risorse necessarie per assicurare i collegamenti per gli studenti, ad esempio facendo convenzioni con le compagnie di trasporti privati, i cui mezzi sono in parte inutilizzati. Invece di accogliere la sollecitazione il governo è rimasto inspiegabilmente con le mani: un’inerzia e un’incapacità che scarica sulle regioni, già in sofferenza, il peso della gestione del problema e soprattutto andrà a colpire le famiglie degli studenti”. Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.