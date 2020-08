'Scuola e trasporti, mesi buttati senza programmare nulla'

"La riapertura della scuola è per il Pd una priorità. Non lo è, invece, per la giunta Fedriga che finora si è limitata a criticare il Governo, senza mettere in campo le sue competenze anche in modo innovativo. A partire dal trasporto pubblico locale, dove si potevano dare risposte a famiglie e cittadini attraverso una riprogrammazione, per passare alla competenza primaria in materia sanitaria con la quale si sarebbe potuto fare un piano specifico per la scuola. Quello che resta sono solo mesi e mesi buttati via senza programmare nulla su scuola e trasporti". Lo hanno affermato le consigliere regionali del Pd, Chiara Da Giau e Mariagrazia Santoro e il segretario del Pd Fvg, Cristiano Shaurli intervenuti oggi a Udine in una conferenza stampa sulla situazione della scuola e dei trasporti in Friuli Venezia Giulia.

"Il Pd ha affrontato l'emergenza con grande serietà. Ad aprile – hanno ricordato gli esponenti dem – avevamo consegnato al presidente Fedriga un documento che raccoglieva i nostri contributi in una serie di materie, tra cui scuola e mobilità. Non ci siamo mai limitati alla critica, cercando sempre di mettere sul piatto soluzioni che invece non sono state mai considerate, fino ad arrivare a fine agosto, con l'imminente ripresa delle scuole, senza aver nemmeno considerato molte delle azioni che si potevano invece compiere".

"In tema di trasporto pubblico locale, forti anche del fatto che c'è un'unica impresa che lo gestisce avevamo proposte di rivoluzionare le linee, non solo di rafforzarle, per portare le persone al lavoro e i ragazzi a scuola. Abbiamo proposto anche di realizzare un piano sugli spazi delle scuole e cosa è successo in tutto questo tempo? Nulla se non un assurdo bando, emanato dall'Edr di Udine il 21 agosto che scade il 31 agosto, per trovare spazi alle scuole che si trovano in difficoltà. L'evidenza è che è stata buttata via un'occasione e persi mesi per nulla".