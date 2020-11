'Scuola, famiglie abbandonate dalla Regione'

"Cosa deve fare una mamma nel limbo tra la presa d’atto di un contatto del suo bimbo con un positivo o la comparsa dei sintomi e il tampone? Sempre più genitori sono lasciati soli, abbandonati senza indicazioni chiare sul da farsi quando i loro figli risultano potenzialmente positivi al Covid. Ci sono famiglie che non sanno come far fronte alla necessità di tenere i figli a casa. Tutto questo rende ancora più complicata la vita di centinaia di persone, tra genitori, familiari, docenti privi di ogni supporto concreto. Non solo la Regione non ha previsto un numero verde cui possano rivolgersi i genitori in dubbio, ma nemmeno nelle FAQ consultabili sul sito sono presenti risposte adeguate. Al solito, il FVG è in ritardo, sui più deboli in particolare".

Che dire poi del fatto che a oggi, domenica, le famiglie di tanti Comuni non sanno ancora se a partire da domani saranno zona rossa e di conseguenza da domani tutti gli alunni di ogni ordine e grado resteranno a casa da scuola? Le mamme e i papà devono accompagnare i figli a scuola, oppure devono organizzarsi per restare tutti a casa? Anche su questo, non c’è nessuna chiarezza, mentre servirebbe maggiore tempestività e buonsenso, insomma maggiore serietà”. È la denuncia della responsabile Scuola Pd Fvg, Caterina Conti.