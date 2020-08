'Scuola, Fedriga assicuri la sicurezza sanitaria'

"Fedriga ora lavori, pensi a quello che può e deve fare con le competenze regionali per assicurare la riapertura delle scuole e mantenere la sicurezza sanitaria. Dia subito le linee guida e i kit per i test sierologici ai medici di base, e la faccia finita col gioco dello scaricabarile". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che l'Ordine dei medici di Udine ha reso noto che "i medici di base stanno attendendo ancora le direttive da parte della Regione e i kit per effettuare il test".

"Tra i cittadini c'è una crescente preoccupazione per l'atteggiamento della Regione che - indica il segretario dem - è assente sulle partite essenziali della ripartenza di settembre, non solo sulla scuola ma anche sui temi economici e sociali. Dall'approvazione di un assestamento che già non portava nulla, Giunta e maggioranza hanno smesso completamente di occuparsi del futuro della Regione, come fosse un'estate qualsiasi. Fedriga metta finalmente le mani nell'amministrazione della Regione che - conclude Shaurli - ha bisogno di una guida e non solo di propaganda".