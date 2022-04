'Scuola, gli accorpamenti saranno inevitabili'

Parola d’ordine accorpare. Dagli uffici scolastici territoriali, è partito l’imput ai dirigenti di non attivare le classi prime elementari che non rispettino le norme di legge a livello di numeri.

Con le iscrizioni alle primarie che hanno fatto segnare 4.000 iscritti in meno in Friuli Venezia Giulia e gli organici in attesa di nuovi rinforzi, la direttiva è quella di eliminare classi con meno di 15 bambini.

Di conseguenza, ogni Comune dovrà studiare come razionalizzare i plessi e le aule. Un problema che un tempo riguardava le scuole di montagna ma che è sempre più diffuso in tutta la regione.

A confermare questa linea è Teresa Tassan Viol, presidente regionale dell’Associazione nazionale presidi che sottolinea come i dirigenti scolastici su questo tema siano stati 'richiamanti all’ordine'.

“Anche chi aveva cercato di attivare classi dai numeri risicati per salvaguardare i plessi dovrà tornare sulle sue posizioni. Di fatto - continua la numero uno dei presidi - è inevitabile razionalizzare le risorse, altrimenti c’è il rischio di creare classi da 30 ragazzi alle superiori, per salvaguardare numeri bassi alle elementari”.

Mosse che, inevitabilmente, finiranno per scatenare il malumore dei genitori che si rivolgeranno ai sindaci per chiedere di salvare le scuole frequentate dai propri figli.

Per il prossimo anno scolastico, nel corso dei mesi estivi, sono da attendersi delle vere battaglie. “Bisogna, però, fare i conti con al realtà dei numeri e le risorse a disposizione - conclude Tassan Viol - è un problema che prima o poi va affrontato”.