'Scuola, il Ministero chiarisca sul concorso docenti'

"Sconcerta che il ministero dell'Istruzione liquidi in quattro e quattr'otto, alla stregua di illazioni senza fondamento prima ancora che l'accertamento entri nel vivo, i dubbi su possibili scorrettezze nello svolgimento del concorso per gli insegnanti, ora sospeso per l'emergenza Covid", dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vice presidente della commissione Cultura a palazzo Madama.

"Le prove si sono svolte nel pieno rispetto delle regole. Non c’è stata alcuna violazione informatica che possa aver causato fughe di notizie si legge in una velina ministeriale. Ma i casi non sono solo quelli sui quali ha provato a rispondere il ministero, da noi rilanciati sui social solo per aprire la discussione che ha portato a un numero ben più consistente di segnalazioni. Una selezione dei casi più significativi è destinata a entrare nell'esposto per la Procura della Repubblica di Roma, col quale chiediamo una verifica approfondita di quanto realmente accaduto. Ci aspettavamo che il ministero, primo responsabile della procedura concorsuale, si attivasse - nel suo stesso interesse - per una disanima attenta delle segnalazioni, non per sminuirne la portata", conclude Pittoni.