'Scuola, il rinvio non sia un alibi per fermare la macchina organizzativa'

"La ripartenza della scuola è un obiettivo molto importante e atteso da migliaia di studenti e famiglie, sul quale non possiamo permetterci errori o indecisioni già visti in passato. Per questo, anche sul fronte del trasporto pubblico, chiediamo vi sia la massima trasparenza sulle azioni che la Regione sta mettendo in campo per garantire un rientro in sicurezza il 26 aprile. Il rinvio della presenza al 100 per cento non può essere un alibi per fermare il lavoro necessario a permettere quanto prima il ritorno in classe di tutti gli alunni". A dirlo sono i consiglieri regionali del Pd, Nicola Conficoni, Mariagrazia Santoro e Diego Moretti che hanno depositato una richiesta di audizione dell'assessore ai Trasporti, Graziano Pizzimenti affinché riferisca in occasione della IV Commissione già programmata per il prossimo giovedì 22 aprile, sulla situazione del trasporto scolastico in Fvg.

"Il rientro al 100 per cento è importante non solo per la formazione di un'intera generazione di giovani, ma anche per il loro benessere psicofisico, strettamente legato a una relativa normalità di rapporti e deve essere l’obiettivo del Fvg, una regione piccola con plessi scolastici meno concentrati rispetto ad altre realtà. Per questo è quanto mai necessario accelerare il lavoro ancora da fare per il rientro totale. Questo significa, in tema di trasporto scolastico, anche coinvolgere tempestivamente i vettori privati che si sono già messi a disposizione lo scorso settembre".