'Scuola, inaccettabili le critiche di Beltrame ai dirigenti'

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Alessandro Basso, replica duramente all'uscita sulla stampa del direttore dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, Daniela Beltrame, che ha imputato ai dirigenti scolastici le lacune di organizzazione della scuola. "Sono critiche inaccettabili da respingere al mittente - sostiene Basso - Non ci si aspettava certo un'uscita così poco istituzionale da parte del vertice apicale della scuola in Friuli Venezia Giulia, che invece di criticare i dirigenti scolastici poteva riunirli e adottare insieme a loro una linea da tenere, e invece ha scelto di lasciarli soli".

In difesa dell'impegno e dell'autonoma iniziativa dei dirigenti scolastici, Basso sottolinea come il comparto Scuola sia andato avanti in questi mesi "anche grazie a loro, che si sono sacrificati nei mesi per organizzare la scuola di fronte agli scenari mutevoli del Governo nazionale, facendo in modo che partisse sia in presenza che con l'adozione della didattica a distanza e del modello misto. Criticarli sulla stampa in modo così scomposto è davvero irricevibile. Attendiamo quindi le doverose scuse del direttore dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia".

Il consigliere di Fratelli d'Italia riconosce la strategica e centrale posizione della Regione che, "vero supporto in questo momento di grande confusione, si sta adoperando al massimo per trovare una soluzione di fronte ad un Governo nazionale che sta ampiamente dimostrando di non sapere dove andare a parare".

A livello territoriale, in particolare, il modello adottato fin dal principio sta funzionando, "imperniato com'è - conclude Basso - sulla figura dei dirigenti scolastici, che hanno saputo in tutti questi mesi far funzionare questo delicato sistema".