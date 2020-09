'Scuola, l'Ufficio regionale gestisca l'emergenza'

“L'inizio dell'anno scolastico è sempre stato difficile e farraginoso, ma la direzione dell'Ufficio scolastico regionale in questo momento dovrebbe dimostrare maggiori doti di dialogo e capacità di gestire l'emergenza. Un certo livello di concitazione si può comprendere ma siamo di fronte a episodi sconcertanti, come il guasto della pen drive con l'elenco dei posti disponibili per le superiori: davvero non si era fatta altra copia di quell'elenco? Ed è assai difficile pensare che i sindacati vadano senza ragione con un dossier dal prefetto di Trieste. Auspichiamo vivamente che la buona volontà e la professionalità facciano superare questa impasse”. Lo afferma la responsabile Scuola del Pd Fvg Caterina Conti, a proposito delle difficoltà che contrassegnano l'inizio dell'anno scolastico in regione.