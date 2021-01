'Scuola, la montagna ha partorito il topolino'

“Dopo tre mesi, la montagna ha partorito il topolino. Lunedì i ragazzi delle superiori torneranno in classe al 50%. Sempre il minimo possibile: una sottovalutazione della scuola, dei problemi di studenti, docenti e famiglie, che lascia stupiti e amareggiati. E intanto si protesta per classificazioni ritenute troppo penalizzanti. Si poteva copiare da tempo chi ha adottato misure che funzionano, come a Firenze, dove il Comune ha preso persone che controllano il numero di passeggeri che salgono sui bus e controllano che i ragazzi non facciano assembramenti. Ora qualcuno parla di polizia locale e volontari: era ora, ma arrivano tardi. E le difficoltà didattiche e psicologiche dei ragazzi sono tutte sulle spalle di docenti e famiglie”. Lo afferma la responsabile Scuola del Pd Fvg Caterina Conti, commentando la decisione della Regione di riattivare la didattica in presenza entro il limite minimo del 50%.