'Scuola, no a concorsi fuori tempo massimo'

"Attenzione al mercatino dei posti da insegnante, tra chi offre 24.000 assunzioni (peraltro spalmate in tre anni) e chi ne chiede qualcuna in più con possibile accordo a metà strada (che con tali numeri lascerebbe comunque fuori l'intera terza fascia), magari ancora con le crocette tanto care al ministro invece di una più ragionevole e veloce selezione per titoli e servizio che, tra l'altro, non costringerebbe le persone a spostarsi. Se il confronto è sui numeri del concorso, di fatto si discute del nulla, in quanto lo straordinario di cui è appena stato pubblicato il bando è fuori tempo massimo: non fornirà cioè docenti per il prossimo anno scolastico. Nell'attuale momento un concorso, qualsiasi concorso, non può garantire insegnanti in tempo utile e quindi semplicemente non ha senso. L'unica strada è il grande piano di stabilizzazione da noi proposto a marzo". Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione della Lega.