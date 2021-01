'Scuola, perchè il Fvg ora fa marcia indietro?'

"Perché gli studenti del Friuli Venezia Giulia non potranno tornare in classe, questa settimana?", chiede il deputato M5S Luca Sut. "La Scuola non è tra i principali contesti di trasmissione del Covid nel nostro Paese e, appena 10 giorni fa, le Regioni hanno firmato un accordo per la riapertura al 7 gennaio. Eppure, Fedriga oggi ha annunciato che se ne riparlerà a fine mese. Ovviamente, per loro, la colpa è sempre del Governo! Ma una cosa è certa, come ricordato dalla stessa Ministra Azzolinain un’intervista a Il Fatto Quotidiano: se si assume un impegno di fronte all'intero Governo, ci aspettiamo che questo venga rispettato. Così non è avvenuto, a quanto pare, in Fvg, dove le Scuole secondarie di secondo grado riapriranno il 31 gennaio".

"Ci dica, a questo punto, Fedriga, cosa è cambiato rispetto all’accordo di Natale e cosa non stia funzionando in Fvg sotto il profilo delle riaperture. Perché questo balletto di date? Considerato, tra l’altro, che l’Istituto superiore di Sanità ha chiarito che i focolai in ambienti scolastici rappresentano solo il 2% dei casi totali. E ci spieghi anche un’altra cosa. Dov’era tutta questa prudenza della Regione, quando si contestava l’ingresso in fascia arancione? E quando si cavalcava la piazza dei ristoratori colpiti dalle, purtroppo necessarie, restrizioni? Proprio ora ritrovano il valore della prudenza, dalle parti di piazza Oberdan?", incalza ancora Sut.

"E perché, strano caso, proprio dopo una riunione tra Salvini e i Presidenti di Regione leghisti, questi dichiarano che come governatori abbiamo fatto tutto ciò che era necessario in tema di sicurezza per i trasporti in accordo con i prefetti, ma restano molte criticità sul contenimento della pandemia. Ciò nonostante, ribadiamo, la firma all’unanimità delle Regioni, lo scorso 23 dicembre, per la riapertura del 7 gennaio. Caro Governatore, è inoltre ragionevole pensare che nessuna Regione riaprirà le scuole “a cuor leggero”. Stiamo combattendo tutti contro la pandemia da quasi un anno e sicuramente occorrerà grande senso di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti. Ma essere amministratori pubblici, oggi più che mai, richiede coraggio e capacità di onorare gli impegni".

"Per questo, riapriamo gli Istituti! La Scuola è un servizio pubblico essenziale. Abbiamo già rimandato a dicembre, proprio su richiesta delle Regioni. Non facciamolo di nuovo!

Fedriga, perché il Fvg non rispetta gli accordi? P.S. Giorni fa sono stati annunciati 120 autobus, grazie a un’intesa con le imprese di noleggio che faceva ben sperare per la riapertura del 7 gennaio... Perché oggi la marcia indietro? Scelta di responsabilità o scarico di responsabilità?", conclude il pentastellato.