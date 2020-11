'Scuola, prove suppletive per gli insegnanti'

"Sì a prove suppletive per gli insegnanti", lo chiede il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vice presidente della commissione Cultura a palazzo Madama.

"Nell'attuale situazione il concorso straordinario per i docenti non ha senso: si dovrebbe assumere da graduatoria evitando rischi per la salute. Ma se viene imposta tale procedura, sia almeno aperta a chiunque ne ha diritto. Il ministro Azzolina, invece, si fa coprire da un altro ministro grillino (Dadone) per giustificare il suo no a sessioni suppletive per consentire la partecipazione a chi è escluso per motivi indipendenti dalla sua volontà. Un concorso straordinario (lo dice la parola stessa) non è la classica selezione pubblica per titoli ed esami cui fanno riferimento Azzolina e Dadone, per la quale è sempre valsa la regola dell'irripetibilità delle prove scritte a tutela del principio di par condicio dei candidati".

"Lo straordinario è un concorso "'dedicato' a una particolare categoria: solitamente docenti con contratto a tempo determinato reiterato oltre i limiti stabiliti dall'Ue, cui è concessa una chance per ottenere con concorso quello che spetterebbe loro di diritto. Precludere la suppletiva a chi non può partecipare per motivi legati alla pandemia significa togliergli la possibilità di stabilizzare la propria posizione lavorativa, di fatto negando la ratio che ha indotto il legislatore a normare la procedura straordinaria", conclude Pittoni.