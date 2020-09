'Scuola, sbagliato parlare di compromesso sul trasporto'

"È nefasta e inaccettabile la logica di quanti costruiscono, per mere ragioni elettorali, una contrapposizione Stato-Regioni nella lotta al Covid, come se il Governo centrale fosse un nemico o da altra parte il sistema delle Autonomie locali un peso. E' sbagliato parlare di 'compromesso' sul trasporto, perché presuppone la logica del nemico, del conflitto di interessi divergenti". Lo afferma Salvatore Spitaleri, componente della commissione paritetica Stato-Regione Fvg, a proposito dell'accordo, definito un "compromesso accettabile" dal presidente Fvg Massimiliano Fedriga, raggiunto ieri tra Ministeri competenti, Regioni e Enti locali, sul trasporto pubblico locale e scolastico, in vista della riapertura della scuola.

Per Spitaleri "se si preferisce il contrasto politico è meglio abbandonare le responsabilità istituzionali e dedicarsi più proficuamente alla lotta politica. Chiamarsi continuamente fuori dalla solidarietà nazionale ed europea vuol dire cancellare autonomia e sussidiarietà in nome della logica del più forte".