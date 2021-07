'Scuola, servono regole chiare per la ripresa'

Regole chiare per una ripresa, in presenza e in sicurezza, della scuola a settembre. E’ quanto chiede, in una lettera aperta alla Regione, il Coordinamento dei Presidenti di Consiglio d’Istituto del Friuli Venezia Giulia.

Nato il 10 settembre 2020 insieme a quello nazionale, anche a seguito della grave situazione pandemica e delle sue ricadute sul mondo della scuola, il coordinamento rappresenta tutte le diverse anime - docenti, personale Ata, genitori e studenti – e porta le istanze di oltre 110.000 cittadini della regione.

“Nell’ottica di massima collaborazione, in questi mesi difficili, per scelte e decisioni, i Consigli d’Istituto hanno condiviso con i dirigenti scolastici tutti i passaggi relativi alla riapertura delle scuole, in altissima sicurezza, sempre d’intesa con tutte le istituzioni coinvolte”, si legge nella lettera.

“Al momento non è pervenuta alcuna indicazione circa le modalità di fruizione dei servizi scolastici”, denuncia il coordinamento. “Lo sforzo compiuto dalle autorità per garantire la copertura vaccinale è sotto gli occhi di tutti e plaudiamo all’ottimo risultato conseguito. La nota lieta, però, non è accompagnata da altrettante buone notizie in primis sui trasporti, che al momento non garantiscono la ripresa in presenza al cento per cento delle attività scolastiche”.

C’è poi il tema degli organici dei docenti e del personale Ata che, “a quanto si apprende, non vedrà confermati gli incarichi temporanei per tamponare l’emergenza pandemica. Infine – si legge ancora nella lettera - denunciamo la definizione degli organici di diritto che ha portato all’accorpamento di alcune sezioni con la conseguente formazione di classi molto numerose. In certe realtà sarà difficile accogliere gli studenti in aule consone a garantire il distanziamento interpersonale”.

“Arriviamo da due anni difficili per tutte le componenti della scuola e sicuramente per i decisori istituzionali. Tutti siamo persuasi che ogni attore della catena istituzionale abbia operato per il bene comune, trovandosi a dover effettuare scelte difficili dovendo decidere tra bene pubblico e salute. Siamo, però, molto preoccupati dalla mancanza di riscontri in merito all’organizzazione della partenza del nuovo anno scolastico”.

“La ripresa in presenza completa è sicuramente l’argomento primario che sul quale sollecitiamo le Istituzioni ma, al contempo, chiediamo di utilizzare il tempo che resta per sciogliere ogni altro nodo che porti a una ripresa ‘monca’. Gli scolari e gli studenti hanno subìto certamente un danno e si aspettano una ripresa sicura, efficace e senza altri rallentamenti. Rappresentano il nostro futuro e occorre fare di tutto affinché i disagi siano leniti e compensati da una scuola efficiente a tutti i livelli e in tutte le sue componenti”, conclude il Coordinamento Presidenti Consiglio d'Istituto Fvg.