'Scuola, sul trasporto le Istituzioni si vengano incontro'

"Sul trasporto scolastico le Istituzioni si vengano incontro, perché i cittadini non fanno distinzione e chiedono che ognuno faccia la propria parte. Facciamo tesoro delle sofferenze e delle esperienze di solidarietà durante il periodo del lockdown”. E' l'appello della vicepresidente del Pd Debora Serracchiani, a proposito dell'avvio dell'anno scolastico.

Per la parlamentare “c'è l'impegno di Governo e Comitato tecnico scientifico, ma Regioni ed enti locali si trovano in prima linea e vanno ascoltati con attenzione e senza prevenzione, quando obiezioni e critiche non sono strumentali”.

“Sono in gioco la salute di studenti e personale scolastico, certezze per le famiglie, garanzie per una effettiva e duratura ripartenza: creare tensioni e incertezze – conclude - non giova a nessuno”.