'Scuola, Zingaretti predica bene ma razzola male'

"Caro Zingaretti, le cose bisogna farle, non basta dirle. E serve coerenza. Quella mancata al momento del voto in commissione sul decreto Scuola, quando il no del Pd ha bloccato gli emendamenti che avrebbero consentito l'assunzione di insegnanti da graduatoria e quindi di disporre di tutto il personale docente necessario in tempo utile per il riavvio della scuola", dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vice presidente della commissione Cultura a palazzo Madama.

"Il disastro attuale è figlio anche di una tua scelta. Sull'onda della mobilitazione di docenti e studenti ora affermi che il Governo deve dare ascolto e risposte a cominciare dalla situazione dei precari. Bene, l'atto conseguente dovrebbe essere il tuo via libera a tali emendamenti, da noi riproposti per il decreto Agosto, che quantomeno limiterebbero i danni", conclude Pittoni.