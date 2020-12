'Scuole dell'infanzia, aree gioco finalmente in sicurezza'

Grazie all'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti, su proposta del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Basso, è stata inserita nella Legge Finanziaria regionale 2021 una misura normativa per creare un plafond di riferimento destinato ad acquisto, restauro, manutenzione e adeguamento in sicurezza delle aree gioco interne ed esterne degli istituti scolastici statali e paritari.

"Ringrazio l'assessore Pizzimenti - sottolinea, in una nota, il consigliere regionale - per aver concesso questa misura importantissima e gradita da tutte le scuole d'infanzia della regione. Poter mettere in sicurezza, rinnovare, implementare nel numero gli elementi di una didattica quotidiana, quali sono le aree gioco nelle scuole dell'infanzia, è una priorità che non poteva aspettare, nel segno anche della speranza di ripartire con una normale fruizione degli spazi didattici e della vita sociale in generale. Renderli fruibili in assoluta sicurezza, quindi, era compito di una Regione consapevole e previdente".

La finalità è quella di garantire l'accessibilità e la fruizione in totale sicurezza del personale scolastico e dei bambini, soprattutto in seguito alla normale usura dei giochi e al logorio del tempo. Un problema accentuato quest'anno poiché edifici e spazi-gioco sono rimasti inutilizzati per alcuni mesi a causa delle misure di restrizione operate in seguito ai decreti e alle ordinanze per la pandemia Covid-19.