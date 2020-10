'Scuole, Shaurli attacca Fedriga per difendere le mancanze del Governo'

"Il segretario regionale del Pd Shaurli non pensi di coprire e far dimenticare tutti i ritardi, le manchevolezze e gli errori del Governo Pd - 5Stelle in merito all’apertura delle scuole, attaccando quotidianamente e in maniera scomposta il presidente Fedriga”. Così si è espresso il gruppo consigliare di Fratelli d’Italia con Claudio Giacomelli, Alessandro Basso e Leonardo Barberio, in merito "ai continui e faziosi attacchi" che Cristiano Shaurli sferra quotidianamente contro il Presidente Massimiliano Fedriga.

“Capiamo", continuano i consiglieri di Fratelli d'Italia, "che il segretario regionale del Partito Democratico cerchi in tutti i modi di coprire la pessima figura che il suo Governo ha fatto, e sta facendo, in merito all’apertura delle scuole: incredibili ritardi, manchevolezza, organici incompleti, confusione a tutti i livelli. Ma non pensino Shaurli e tutto il Pd di scaricare sulla Regione colpe e responsabilità che non ha, solo per coprire la totale inettitudine della Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina".

“Sul piano dei protocolli sanitari per gli studenti", spiegano i consiglieri regionali del partito di Giorgia Meloni, "Shaurli sa benissimo che i ritardi sui tamponi sono dovuti alle cervellotiche direttive del Governo che stanno bloccando di fatto scuole, pediatri e i laboratori di analisi. Per risolvere il problema causato da Roma, che impone addirittura il doppio tampone, il presidente Fedriga si è attivato con il Veneto per predisporre dei test rapidi, di cui sono stati già distribuiti 5 mila kit. Adesso che abbiamo ottenuto la validazione dei test da parte del Ministero finalmente potremmo accelerare i tempi delle risposte alle famiglie".

“La verità - spiegano Giacomelli, Basso e Barberio - è che, ancora una volta, la regione è dovuta intervenire autonomamente per risolvere problemi creati dalle incompetenze del governo Conte. La nostra regione, hanno concluso i tre esponenti di Fratelli d’Italia, è stata e continua ad essere, sul piano della gestione dell’emergenza Covid-19, tra le migliori di tutta Italia. E ciò sia durante la fase acuta in termini di morti e contagiati, sia in questa nuova fase di contenimento del virus e di monitoraggio della popolazione in termini di tamponi effettuati per numero di abitanti. Dobbiamo tutti impegnarci perché continui ad essere così sostenendo e supportando le iniziative della giunta e non speculando per bassi tornaconti politici".