'Seggi elettorali, si liberino le scuole'

“Le scuole vanno liberate e a bambini e ragazzi va restituito il pieno diritto a frequentare regolarmente le lezioni. Così come avevamo chiesto all'indomani della pandemia, quando doveva essere garantita la ripartenza in presenza, oggi ribadiamo il concetto che è importante trovare sedi di seggi elettorali alternativi agli istituti scolastici. Alcuni Comuni lo hanno già fatto, altri come Udine no, quindi chiediamo alla Regione di attivarsi per trovare suoi immobili da mettere a disposizione per questo scopo”. Lo afferma la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd) annunciando il suo appoggio alla petizione avviata online nel Comune di Udine per chiedere di spostare i seggi elettorali fuori dagli istituti scolastici.

“Il costo delle elezioni non può cadere sui bambini e sulle famiglie e questa è sicuramente un'iniziativa di buon senso al cui successo speriamo voglia contribuire anche la Giunta regionale. Riorganizzare le sedi di seggio evitando di interessare le scuole è un'opportunità non solo in vista delle ormai prossime consultazioni ma anche per il futuro”.