'Segnalate i ritrovi tra ragazzi', la minoranza contro il sindaco Mazzaro

"Il Comune di Pagnacco si trova in una situazione critica per quanto riguarda i contagi da Covid-19 ma, in un anno di pandemia, nulla è stato fatto", denuncia il gruppo consiliare Alternativa democratica per Pagnacco. A far scoppiare il caso è stato l'invito del sindaco Luca Mazzaro che, alla Dirigente scolastica, aveva chiesto di segnalare i ritrovi tra gli alunni in zona rossa.

"La comunicazione alla Dirigente in cui s'invita a denunciare eventuali assembramenti, spingendo la scuola a compiere azioni che non le competono e dove i cittadini vengono bollati come incoscienti, per poi ritrattare in parte, non è dignitosa per un Sindaco che dovrebbe rappresentare tutta la comunità, specialmente in momenti di difficoltà come questi", denuncia la minoranza. "Imbarazzante poi il silenzio di tutta la Giunta ma soprattutto del neo assessore all’istruzione Pugnale che nulla ha dichiarato, scaricando di fatto tutta la responsabilità, dimostrando la totale assenza di progettualità e collaborazione con un primo cittadino che ricopre un ruolo centrale".

"Chiediamo delucidazioni riguardo alla lettera che Mazzaro asserisce di aver inviato ai suoi cittadini nelle settimane scorse, anche perché l’unica iniziativa a noi pervenuta è qualche effimera rassicurazione via social. Un ringraziamento particolare, invece, è dovuto alla Protezione civile e a tutti i volontari, instancabili e sempre al servizio della comunità".

"Come gruppo ci siamo sempre dimostrati propositivi e, come da lettera precedentemente inviata, nella quale chiedevamo all’amministrazione di attivarsi su azioni concrete quali, ad esempio, la creazione di un centro per la tracciabilità dei casi Covid con tampone rapido a carico del Comune per monitorare il territorio e con le risorse adeguate un servizio di trasporto per la somministrazione del vaccino dedicato alle persone più fragili", conclude il gruppo consiliare.