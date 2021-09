"Bisogna seguire i passi dei presidenti Pahor e Mattarella che hanno determinato il nuovo passo della storia, la proiezione del futuro. Loro ci ricordano che il sacrificio di quanti si sono opposti al nazifascismo, ai regimi totalitari, costituisce fondamento della nostra libertà, così come dell'Europa tutta". Lo ha detto oggi a Portorose (Slovenia) la senatrice Tatjana Rojc, alle celebrazioni del 60° dell'Associazione deportate slovene e del 30° della Repubblica di Slovenia, alla presenza del presidente Borut Pahor, tenute al centro congressi Mind dell'Hotel Slovenija.

"I valori di libertà, fratellanza e uguaglianza - ha sottolineato la senatrice - determinano la scala gerarchica dei valori di coloro a cui è stata tolta la dignità, addirittura il nome. Eppure loro, umiliati e offesi, sono i vincitori di un secolo segnato dall'orrore".

"È questa un'eredità che dobbiamo fare nostra e - ha indicato Rojc - tramandare alle future generazione: la violazione del corpo, in particolare quello delle deportate, delle perseguitate politiche, genera orrore e ci ammonisce a non dimenticare. E a pensare anche alle donne di oggi - ha aggiunto poi - che in Aghanistan sono rese oggetti da uomini fanatici e brutali".