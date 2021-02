'Seguire Udine sullo sportello digitale dell’edilizia privata'

"La presentazione nei giorni scorsi da parte del Sindaco di Udine, Pietro Fontanini, e dell’Assessore all’edilizia privata, Alessandro Ciani, dello sportello digitale dell’edilizia privata”, si legge in una nota di Confapi Fvg, "può essere foriero di importanti sviluppi nel rapporto fra l’Amministrazione comunale e il settore dell’edilizia".

"Lo sportello, il cui avvio è previsto per l'1 marzo e la messa a regime ad aprile, permetterà agli uffici di ricevere e gestire in forma digitale tutte le pratiche edilizie che finora erano state trattate in forma cartacea, con semplificazione nei rapporti fra i professionisti del settore e Amministrazione comunale. Così, non sarà necessario recarsi fisicamente negli uffici, caricare la documentazione cartacea (dichiarazione di inizio e fine lavori, autorizzazioni a costruire e all’agibilità et c.) sul sistema informatico, ma tutto avverrà online".

Gli effetti si faranno sentire non solo nei rapporti fra professionisti e Amministrazione comunale, ma anche nell’operatività delle imprese delle costruzioni che vedranno ridurre i tempi delle procedure autorizzative. Sarà in sostanza un diretto incentivo agli investimenti privati, di efficacia almeno pari alle agevolazioni finanziarie (sisma-bonus, eco-bonus, 110%-bonus) messe a punto dallo Stato, e, per converso, un impulso al settore edile dopo un decennio di stagnazione e sofferenze, che ha portato a un quasi dimezzamento nel numero di imprese e lavoratori.

Per Confapi Fvg "l’iniziativa va presa ad esempio da tutta la Pubblica amministrazione nei suoi rapporti con il sistema privato e nelle stesse relazioni fra uffici, azzerando l’acquisizione di informazioni al suo interno, senza bisogno, cioè, di reiterare le richieste di dati all’utenza privata, già in suo possesso".