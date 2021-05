'Serve prudenza, ma non possiamo bloccare l'economia'

Il Friuli Venezia Giulia si appresta a entrare, da lunedì 31 maggio, in zona bianca. In vista dell'atteso cabio di colore, il governatore Massimiliano Fedriga chiarisce la sua posizione in merito alle misure che saranno in vigore ai microfoni di Rtl 102.5. "Penso che la prudenza sia stata utilizzata con le linee guida, cioè mantenendo delle regole per tutelare la salute dei cittadini. Detto questo, non si può pensare che quando si ha un'incidenza bassissima - in Fvg questa settimana pari a 18 casi ogni 100 mila abitanti - si possa continuare a penalizzare attività economiche e soprattutto lavoro, perché sarebbe anche incomprensibile verso i cittadini".

"La battaglia alla pandemia - ha aggiunto Fedriga - la si vince condividendo con la nostra comunità e cercando di remare tutti nella stessa direzione. Quando vengono fatte misure incomprensibili sono anche poco efficaci perché la gente cerca di eluderle, non di difendersi vicendevolmente".