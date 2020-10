'Serve responsabilità per evitare altri lockdown'

Sul nuovo Dpcm interviene anche il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza che, in un videomessaggio, invita tutti a rispettare le regole. "Cari concittadini, continuiamo a essere responsabili per evitare altri lockdown a Trieste. E’ da mesi che dico che il Governo doveva coinvolgere maggiormente i Sindaci con i rispettivi Governatori nella gestione di questa situazione, visto che a Roma la maggioranza è impegnata in continue discussioni".

"Invito i ragazzi a rispettare tutte le disposizione per la loro sicurezza e quella degli altri, al fine di evitare di dover chiudere alcune zone della città. Se non ci sarà il rispetto delle disposizioni dovrò procedere con la chiusura anticipata dei luoghi più a rischio", conclude Dipiazza.