'Serve sicurezza sui posti di lavoro'

"I settemila posti di lavoro persi, quasi tutti femminili, dovrebbero essere la nostra unica priorità. L'impegno della Giunta Fedriga dovrebbe partire da lì non dalla solita propaganda". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando i dati Istat rielaborati dall'Ires, che ha indicato una diminuzione di settemila posti di lavoro in regione rispetto al primo trimestre.

Sottolineando che "il settore dei servizi è quello più in sofferenza", Shaurli ritiene che "sia ora di chiederci, senza polemiche di parte, se le misure a fondo perduto messe in campo hanno prodotto i risultati sperati, se hanno aiutato a mantenere posti di lavoro o a creare nuove imprese".

Per il segretario dem "i dati Covid in Regione tornano ad essere preoccupanti, e se non ci accontentiamo di accusare stupidamente i migranti o festeggiare a Friuli doc, forse troviamo il tempo di pensare alla sicurezza sui posti di lavoro e a qualche strategia di lungo respiro che aiuti i settori più in crisi e l’intero ambito socioeconomico regionale".