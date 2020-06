'Serve un'azione incisiva per le adozioni internazionali'

"È necessaria un'azione incisiva da parte del Governo (come fatto in analoghi casi riguardanti Perù e Haiti) per aiutare alcune famiglie della nostra regione affinché possano riabbracciare e portare in Italia al più presto i loro bambini adottati India". A dirlo in una nota è il vicecapogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, che si è fatto portavoce della richiesta proveniente da 13 famiglie, tre delle quali residenti in Friuli Venezia Giulia, seguite da un'associazione di Udine che si occupa di adozioni internazionali.

"Dopo anni segnati da sofferenze, speranze e attese, queste famiglie - spiega Moretti - hanno completato l'iter formale di adozione con l'India, ma da mesi non possono recarsi lì per il lockdown che sta interessando quel Paese e che impedisce loro di far arrivare in Italia i bambini loro assegnati e adottati".

"Della questione, che necessita di provvedimenti ad hoc, ho interessato la parlamentare del Pd Debora Serracchiani, che a sua volta ha già fatto lo stesso con il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. Speriamo - chiosa il consigliere - che la questione si possa risolvere al più presto".