'Serve un'indagine conoscitiva sulle assicurazioni'

Un’indagine conoscitiva per accertare i risparmi di cui hanno beneficiato le compagnie assicurative grazie al lockdown e un ristoro per gli assicurati. A proporlo i deputati di Forza Italia Roberto Novelli e Paolo Russo.

“Mentre gran parte delle imprese italiane sono in ginocchio, alcune hanno beneficiato dei lockdown. Le compagnie assicurative sono tra queste. La redditività della gestione danni è migliorata di qualche punto percentuale, i risparmi nell’RC Auto superano i due miliardi di euro. Un risparmio considerevole cui è corrisposto un minimo ristoro da parte delle compagnie assicurative”, affermano Novelli e Russo.

“Le assicurazioni restituiscano ai clienti o alla collettività parte dei benefici ottenuti grazie al lockdown, quantomeno concedendo un mese in più di durata della polizza, così come previsto da un nostro emendamento al decreto Sostegni segnalato al Senato”, concludono i parlamentari azzurri annunciando la richiesta di attivazione di un’indagine conoscitiva in commissione Finanze.