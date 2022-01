'Serve una regia regionale per la Zls'

"Che la Zona logistica semplificata (Zls) rivesta un ruolo centrale per l'economia di tutto il Fvg è ormai chiaro. Quello che da tempo chiediamo alla Giunta regionale è che su questo tema ci sia una sintesi che garantisca equilibrio tra i territori: questo può avvenire solo attraverso una regìa regionale e, all'interno di questo processo, assuma un ruolo importante il Consiglio regionale proprio per la funzione di rappresentanza delle differenti realtà di cui sono portatori tutti i singoli consiglieri". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti intervenendo nel dibattito sulla Zona logistica semplificata in particolare nell'area goriziana.

"La Zls rappresenta un’opportunità di creare un forte volano capace di dare più forza allo sviluppo economico e produttivo del Fvg. Su questa partita siamo in attesa da mesi, come gruppo Pd, dell'audizione degli assessori competenti per capire quali sono le idee e le intenzioni della Giunta sul tema. Un sistema che coinvolga le rappresentanze dei territori, quelle politico-istituzionali, economico-imprenditoriali e sindacali".

Nell'estate del 2020, ricorda Moretti "attraverso una mozione promossa dal gruppo del Pd, il Consiglio regionale votò all'unanimità l'attivazione di una Zls in Fvg, da proporre al Governo, come segnale per garantire un’ulteriore opportunità di rilancio e sviluppo delle aree portuali e logistiche esistenti. La Giunta venga quindi in Consiglio per l'audizione, e poi formuli la proposta di Zls al Governo".