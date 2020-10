'Serve una soluzione contro le piene del Tagliamento'

“Vi invito a partecipare numerosi per sostenere la richiesta di interventi urgenti”. L’appello è del sindaco di San Michele al Tagliamento/Bibione Pasqualino Codognotto, che si rivolge alla popolazione con l’invio di una lettera alle famiglie del territorio.

Il primo cittadino ha organizzato una manifestazione pubblica sabato 24 ottobre alle 10 sulla sicurezza idraulica del fiume Tagliamento. Un tema sul quale Codognotto da anni sta facendo sentire la sua voce e quella del consiglio a tutti i livelli istituzionali per cercare una soluzione definitiva contro le piene che, ogni anno, si manifestano sempre più irruenti e veloci a causa degli sconvolgimenti climatici divenuti ormai una costante.

“Ogni anno viviamo con l’ansia delle piene del Tagliamento; durante i numerosi Consigli comunali in cui è stata discussa questa problematica, tutte le componenti di maggioranza e opposizione hanno deliberato all’unanimità forme di sensibilizzazione rivolte a tutti i responsabili della sicurezza pubblica per intervenire con le opere necessarie”, ricorda Codognotto. “Sono trascorsi 55 anni dalla prima grande ondata di piena del fiume e da quel 1966 in cui ha rotto gli argini causando lutti e danni disastrosi. Non vorremmo rivivere simili momenti”.

La battaglia condotta da Codognotto ha trovato conferma nelle innumerevoli analisi e le relazioni redatte dai più autorevoli studi scientifici di idraulica; tutti questi lavori hanno portato all’identico risultato e cioè che, senza la realizzazione di opere nel medio corso del fiume, le popolazioni a valle saranno sempre più a rischio idraulico.

Anche l’ultimo studio eseguito per conto della Regione Veneto in stretto contatto con la Regione Friuli Venezia Giulia -Progettazione preliminare degli interventi di messa in sicurezza idraulica del basso corso del fiume Tagliamento - ha ribadito il concetto della necessità della laminazione dell’onda di piena a monte della stretta di Latisana-San Michele al Tagliamento.

Codognotto ha precisato nella lettera: “Va tenuto conto che nulla è stato fatto nel medio corso per garantire la sicurezza delle popolazioni e dei territori a valle ovvero che nulla è stato fatto per la sicurezza della nostra popolazione e del territorio”.

“Al fine di evitare assembramenti chiedo a ognuno di recarsi sull’argine del Tagliamento in corrispondenza della propria località di residenza esattamente alle 10 di sabato 24 ottobre e di restare sul posto fino alle 10.30, distanziati un metro l’uno dall’altro e con mascherina protettiva. A tutti chiedo, poi, di indossare il gilet rinfrangente giallo o arancione (quello che comunemente si tiene in auto)”.

E’ gradita una telefonata di adesione ai seguenti numeri del comune: 0431-516127 Marta/ 0431-516322 Nicola/ 0431-516329 Eliana/ 0431-516345 Cinzia.

Nella giornata della manifestazione, in ogni località, saranno raccolte le firme di partecipazione al fine di stilare un documento da presentare in tutte le sedi decisionali, istituzionali e tecniche, che resterà custodito negli archivi del Comune a futura memoria.

Un drone filmerà tutta la manifestazione lungo tutta l’asta del fiume. La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione metereologica.

PUNTI DI RITROVO. Bibione e Bevazzana (dietro la chiesa di Bevazzana); Cesarolo e Marinella, nelle adiacenze di Cavrato (agraria); sul ponte lungo la statale 14 a San Michele; a San Giorgio, di fronte alla farmacia; a Villanova e Malafesta nell’area dell’ex cartiera.