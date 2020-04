'Servono 100 miliardi e una moratoria fiscale'

“Forza Italia aveva chiesto in modo chiaro, sin dall'inizio, uno stanziamento di 100 miliardi, di cui almeno 30 al sistema delle imprese con i suoi moltiplicatori mentre gli altri servono per dare una moratoria fiscale per quest'anno. Questo è un anno sabbatico, non ci sono altre soluzioni. Le saracinesche vengono tirate giù, e non avete nemmeno avuto il buon senso di introdurre una norma facilissima come quella della cedolare secca per le locazioni commerciali”. Così il senatore Franco Dal Mas intervenendo in aula durante la discussione generale sul dl Cura Italia.

"L'Italia è ancora ferma con problemi connessi alla burocrazia soffocante che impedisce qualsiasi azione. Vogliamo capire che se non stabiliamo, quantomeno in questi momenti di emergenza, un sistema che consenta di aiutare direttamente le persone, i cittadini e le imprese non ne verremo mai fuori? Speriamo di sbagliarci ma ci sembra che, in realtà, la risposta che darà questa maggioranza sarà una risposta modesta e confusa; una risposta che pensa che, forse, il reddito di cittadinanza, o l'estensione del reddito di cittadinanza, siano la soluzione dei problemi. Non è assolutamente la soluzione dei problemi. Quella impostazione lì non crea cittadini e non dà reddito al Paese”, ha concluso Dal Mas.