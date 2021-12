'Servono aiuti per discoteche e sale da ballo'

"La stretta nei confronti delle discoteche e sale da ballo proprio a ridosso del capodanno rischia di mettere in seria crisi un settore che aveva già sofferto molto durante le prime fasi della pandemia. E' arrivato il momento di pensare a una nuova tranche di ristori proprio per le attività più colpite".

Lo sostiene in una nota il capogruppo dei Cittadini in Consiglio regionale, Tiziano Centis. "È necessario che il sostegno con ristori e aiuti economici verso i gestori di locali pubblici, ristoranti e attività commerciali - spiega Centis - prosegua alla stregua di quanto fatto nelle altre fasi della pandemia, visto che determinate attività sono fortemente penalizzati da questa recrudescenza dei contagi. Faremo la nostra parte affinché la Regione, quanto prima, intervenga con sostegni economici e ristori per aiutare gli esercizi che hanno chiuso o ridotto drasticamente le proprie attività".

"Questo periodo che normalmente è di intenso lavoro per tanti locali pubblici e che consente a tanti gestori di quadrare i conti, è invece fortemente pregiudicato se viene diminuita o sospesa l'attività venendo a mancare gli incassi per paghe, tasse, spese energetiche e spese aziendali. Ecco perché - rimarca il civico - è necessario mettersi subito al lavoro per pensare a un nuovo intervento regionale".