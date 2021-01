'Servono personale extra e più vaccini anti-Covid'

Ospite questo pomeriggio a SkyTg24, il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga ha fatto il punto sulla pandemia, a cominciare dalla vaccinazione anti-Covid che in Fvg è entrata subito a regime. "Ora, però, servono medici e infermieri per una campagna su larga scala", ha detto Fedriga. "Al momento stiamo usando il nostro personale, spostandolo da altri servizi. Ma non ce lo possiamo permettere, specie in questa fase che è ancora di pressione sul sistema sanitario. Approfitto per dire grazie a tutti i professionisti che stanno lavorando in modo continuativo, ma rinnovo l'invito a reperire personale extra".

"E' fondamentale vaccinare più persone nel minor tempo possibile. Per questo credo sia importante una sollecitazione all'Ema (l'Agenzia europea per il farmaco, ndr) per la rapida approvazione di altri vaccini, così da poter avviare davvero un'immunizzazione di massa. Non credo sia questo il momento di cercare delle colpe", ha aggiunto Fedriga, "ma guardando a quanto stanno facendo altri Paesi, come Usa, Gran Bretagna o Israele, direi che la capacità di negoziazione europea non è stata all'altezza o, peggio, ha deciso di puntare su antidoti, come quello della francese Sanofi, che sono ancora indietro nel processo di approvazione".

Non può mancare, poi, un focus sulla scuola, dopo l'annuncio che gli studenti delle superiori non torneranno in classe prima di febbraio. "La scuola in presenza è una priorità, ma la si tutela se si comincia e si finisce in aula, non con 'stop and go'. Io credo che riaprire per poi richiudere subito provochi più danni. Non dimentichiamo che già dalla prossima settimana alcune regioni potrebbero cambiare colore... Quindi si rischia davvero di partire per pochi giorni e poi dover tornare alla didattica a distanza. Nelle scuole è stato fatto un grande lavoro e sono certamente luoghi sicuri. Il problema è prima e dopo. E i dati relativi ai contagi nella fascia 10-19 anni, pari al 18% dei casi nel periodo 30 novembre - 27 dicembre, sicuramente confermano che è sbagliato prendere sottogamba la questione".

Sul fronte nazionale, Fedriga conferma di essere in attesa di conoscere nel dettaglio le nuove misure anti-contagio. "Al momento si è parlato di rivedere i parametri, abbassando le soglie per il passaggio nella fascia di rischio arancione a un Rt pari a 1 e in quella rossa con Rt a 1,25. Attendiamo poi di capire quali provvedimenti saranno adottati per i weekend: si parla di introdurre misure rosse o arancioni in tutta Italia. Una cosa è certa: qualsiasi sia la scelta, deve essere abbinata a ristori veri", conclude Fedriga.